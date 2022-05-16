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Böyle araç mı kullanılır?

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Ağır araç sürücülerinin yollarımıza çıkarken mutlaka araçlarını kontrol etmeleri gerekiyor

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Böyle araç mı kullanılır?
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, özellikle ağır araç sürücülerinin kullandıkları araçlara yola çıkmadan önce bakım yapmaları gerektiğini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla şikayetlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen ağır araçla geçtiğimiz günlerde İskele-Yonca Kavşağı anayolu üzerinde karşılaştıklarını belirten duyarlı sürücülerimiz, “Bu araç gerek su kuyusu gerekse septik kuyu kazan bir kamyon tarzı araçtı. Yola çıkmadan önce bir kontrolden geçirilmediği için üzerindeki bütün çamurları arkadan gelen araçların üzerine boşaltıyordu. Ayrıca ağırlığına göre de oldukça süratli ilerlediği için adeta arkasından gelen araç sürücülerinin kendisini geçmesine fırsat vermiyordu” dediler.
Ağır araç sürücülerinin yollarımıza çıkarken mutlaka araçlarını kontrol etmeleri gerektiğinin altını çizen duyarlı sürücülerimiz yollarımızda sadece ağır araçların olmadığını sözlerine eklediler.
 
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