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“Boş arazileri çöplük yapmaya alıştık”

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“Boş arazileri çöplük yapmaya alıştık”
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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, her gün uyarılar yapılması, çöplerin toplanmasına karşın bazı vatandaşların çevreye karşı duyarsızlıklarından dolayı her yerin çöplüğe dönüştüğünü ifade ederek serzenişlerini dile getirdiler.
Fotoğrafta görülen bölgenin Mağusa’nın ara mahalleleri olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafı geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra çektik. Görüldüğü gibi bir evin arka tarafında bulunan boş arazi çöplük alan haline getirildi. Boş arazileri çöplük yapmaya alıştık. Aracının lastiğini değiştiren buraya bırakmış, evindeki çöplerin poşetlerini çöp konteyneri yerine buraya atmış, tabii haliyle bölgedeki köpekler ve kediler de poşetlerden yiyecek aramak için onları parçalayınca çöpler etrafa saçılmış durumda” diye konuştular.
Bu duyarsızlığın ne zaman biteceğini sorgulayan vatandaşlarımız “Bunları yapanlar KKTC vatandaşları mı yoksa bölgede kalan öğrenciler mi bilmiyoruz. Ama çevre bilinci olmadıkları kesin” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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