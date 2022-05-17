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“Bomboş alanda park yeri varken kaldırıma park mı yapılır?”

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Bari kaldırımlar yayalara kalsın

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“Bomboş alanda park yeri varken kaldırıma park mı yapılır?”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini vatandaşımız, ülkemizde her sürücünün şoför olamayacağını savunarak, bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemini paylaştı.
Vatandaşımız fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da Araç Kayıt Dairesi’ne giden yol olduğunu belirterek “Görüyorsunuz bir saygısız insan daha. Kaldırımlar biz yayalar için sizin arabalarınızın değil” diyerek bu kaldırıma park eden araç sürücüsünün herhalde hayatında park yeri görmediğini savundu.
Bu araç sürücüsü ve onun gibi park yapanlara seslenen vatandaşımız “Burada koskoca tarla gibi park yeri var. Bir zahmet üşenmeyin oraya park edin de iki adım yürüyün eksilmez bir tarafınız. Bari kaldırımlar yayalara kalsın." diyerek sözlerini tamamladı.
 
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