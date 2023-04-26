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Böcek ve kurtlar üreticiyi perişan ediyor

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Böcek ve kurtlar üreticiyi perişan ediyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaz aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde yaz sebzesi için tarlalarına birçok sebze ekimi veya tohumu bırakan üreticilerin oldukça sıkıntılı oldukları bildirilmekte.
Özellikle Mart ayında ve Nisan ayı başlarında yağan yağmurlar nedeniyle otların halen yeşil olması kaynaklı böcek ve kurtlardan dolayı sıkıntı yaşayan üreticilerin herm zaman hem maddi kayıp yaşadıkları aldığımız bilgiler arasında.
Tarlalarına tohum soğan, böğrülce, fasülye ekimi yapan birçok üreticinin tohumların çimlenme aşamasında böcek ve kurtlar tarafından kesilmesi veya kemirilmesinden dolayı zarara uğradıkları bildirilmekte.
Geçmişte ekim sonrasındaki birkaç gün içinde yapılan toprak altı ilaçlamayla yok ettikleri böcek ve kurtları bu yıl iki-üç kez yaptıkları ilaçlamayla dahi bitiremedikleri aldığımız bilgiler arasında bulunuyor.
 
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