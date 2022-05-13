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“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”

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“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde artan akaryakıt fiyatları yanında genç yaşta çeşitli nedenlerden ölümler nedeniyle ülkemizde bazı şeyler için çalışma başlatılması gerektiğini ifade ederek önerilerini bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız önerilerinin başında ‘İş yerine bisikletle gelip gidene bazı imtiyazlar verilmesi’ gerektiğini belirterek “Örneğin, benzine vereceği paranın yarısı ek tahsisat olarak verilsin ve/ veya iş yerine 20 dakika geç gelmesi ve iş yerinden 20 dakika erken ayrılması yönünde düzenleme yapılsın." dediler.
Bu teşvikin tutması durumundan öncelikle ciddi yakıt tasarrufu sağlanmış olunacağını, ayrıca trafik ve çevre kirliliğinin de nispeten azalacağını ve de Bisiklet kullanan sağlıklı bireylere sahip bir topluma dönüşeceğimiz ve böylece kalp hastalıkları ve obezite ile ciddi bir mücadele vermiş olunacağını söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler..
 
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