banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
17 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
28 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
10 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
10 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
10 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
29 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
18 0
banner915

“Biri bana hangi köyde olduğumu söylesin”

banner476

banner825
“Biri bana hangi köyde olduğumu söylesin”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde köy, kasaba veya tarihi yerlerin hangi yönde olduğunu gösteren tabelalar ile trafik işaretlerinin olduğu tabelaların halinin kendilerini üzdüğünü ifade ederek bizlerle paylaştıkları fotoğraflarla sitem ettiler.
Fotoğrafta da görüleceği gibi hangi şehrin veya köyün ne yönde olduğunu gösteren tabelaların boyalarının döküldüğünü ifade eden vatandaşlarımız, “Biri bana hangi köyde olduğumu söylesin. Bu tabelalara bakan ülkeye ilk kez gelen yabancı bir turistin ne anladığını lütfen söyleyiniz” diyerek bunun gibi daha birçok yerdeki tabelaların tel tel döküldüğünü vurguladılar.
Bu konuda Karayolları Dairesi ekiplerinin acilen bir çalışma yapmasının şart olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Sürücüler için çok önemli olan anayollardaki ikaz, uyarı ve yön tabelalarının bakımı sürekli olarak yapılmalıdır” dediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.