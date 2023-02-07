Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde köy, kasaba veya tarihi yerlerin hangi yönde olduğunu gösteren tabelalar ile trafik işaretlerinin olduğu tabelaların halinin kendilerini üzdüğünü ifade ederek bizlerle paylaştıkları fotoğraflarla sitem ettiler.

Fotoğrafta da görüleceği gibi hangi şehrin veya köyün ne yönde olduğunu gösteren tabelaların boyalarının döküldüğünü ifade eden vatandaşlarımız, “Biri bana hangi köyde olduğumu söylesin. Bu tabelalara bakan ülkeye ilk kez gelen yabancı bir turistin ne anladığını lütfen söyleyiniz” diyerek bunun gibi daha birçok yerdeki tabelaların tel tel döküldüğünü vurguladılar.

Bu konuda Karayolları Dairesi ekiplerinin acilen bir çalışma yapmasının şart olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Sürücüler için çok önemli olan anayollardaki ikaz, uyarı ve yön tabelalarının bakımı sürekli olarak yapılmalıdır” dediler.

