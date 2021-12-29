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“Biraz da insaf bari”

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Vatandaştan ithalatcı firmalara insaf çağrısı

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“Biraz da insaf bari”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ve Türkiye’de dövizin ani fırlamasını fırsat bilerek Türkiye’den ithal ettikleri ürünleri bir anda iki katından fazla fiyata satan ithalatçı firma ve marketler olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen 5 kiloluk makarnayı köpeklerine alıp kullandıklarını ancak bir anda fiyatının 2 katından fazla artması nedeniyle şok yaşadıklarını belirttiler.
Aralık ayı başında iki tane bu marka 5 kiloluk makarnaya 60 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlarımız geçtiğimiz gün ayni marketten alışveriş yaparken köpeklerine de makarna almak için gittikleri reyonda karşılaştıkları 63,80 TL fiyatıyla şok olduklarını vurguladılar.
Vatandaşlarımız bu makarnayı getiren firmaya çağrı yaparak “Biraz insafa gelin bari. Bu fiyatlarla kim alış-veriş yapabilir” diye konuştular. 
 
 
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