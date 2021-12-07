Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesinden duyarlı bazı vatandaşlarımız, akşam saatlerinde evlerine giderken Bafra yakınlarında bulunan bir bilboard üzerindeki ışığın gözlerinin adeta içine girdiğini ve bu nedenle zor anlar yaşadıklarını ifade ettiler.



Sürücü vatandaşlarımız "Bafra’ya girerken ilk çemberde bir bilboard var. Saçtığı ışık gözümüzü alıyor ve karşıyı göremiyoruz. Her an kaza olabilir burada" diyerek bu ışığın düzeltilmesini istediler.

Bilboardların kurulurken özellikle akşam saatlerinde aydınlatılması için koyulan lambaların etrafa verdiği ışıklarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten sürücülerimiz “İnşallah birileri bu ışık nedeniyle kaza yapmadan düzeltilir” diyerek yetkililere seslendiler.

