Başka ülkelerde çevreye çöp veya moloz bırakmak bu kadar kolay mı?

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişi veya kurumların temiz bir çevre için gayret gösterirken, bazı kişilerin ise sorumsuzca davrandığını ve her tarafa çöpleri veya molozlarını bıraktığını dile getirerek, bize fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin bir sahanın giriş kapısının önü olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi Telekomünikasyon Dairesi’ne ait kutunun yanında iki torba dolusu çöp veya moloz bırakılmış. Ancak 10 metre ilerde ise çöp konteyneri duruyor. Sanki de 10 metre yürüyüp oraya bırakması çok zor bir iş” diye konuştular.

“İlerleyen günlerde bu torbaların birkaç duyarlı kişi tarafından alınıp konteynere atılmaması halinde herhalde etrafı çöpler veya molozlar saracak” diye konuşan duyarlı vatandaşlarımız, çevremize karşı biraz daha özen gösterilmesi gerektiğini zira gelecek nesillere temiz bir çevre bırakamayacağımızı sözlerine eklediler.

