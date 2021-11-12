Başıboş köpekler yine sokaklarda

Ayaklı Gazete’ye bazı köylerden ulaşan vatandaşlarımız, büyük av sezonun başlamasıyla birlikte her yıl şahit oldukları manzaralara yine şahit olmaya başladıklarını dile getirerek sitemlerini dile getirdiler.



Büyük avın ilk haftasından itibaren gerek sahipleri tarafından doğaya bırakılan, gerekse korkarak sahiplerinin yanından kaçan köpeklerin başıboş olarak köylerinde dolaştığını söyleyen vatandaşlarımız, bu nedenle de oldukça endişeli olduklarını belirttiler.

Bazı köpeklerin yemek bulabilmek için çöpleri karıştırdığını bazılarının ise kümes hayvanlarına saldırdığını ifade eden vatandaşlarımız, “Bu köpeklerin sahipleri neden bu hayvanları bırakıp kaçıyorlar. Onları istemiyorlarsa birlerine versinler veyahut hayvan barınaklarına bıraksınlar” diyerek sitem ettiler.

Aç kalan bu başıboş köpeklerin küçük çocuklara saldırabileceklerinden korktuklarını söyleyen vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.

