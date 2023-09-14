Barış ve Demokrasi Parkı mı yoksa otobüs terminali mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız ülkemizde bireysel özgürlüklerin sınırsız olduğunu savunarak özellikle de trafikte özgürlüğün dik alasının yaşandığını iddia ederek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Fotoğrafta görülen üç otobüsün Barış ve Demokrasi Parkı olarak bilinen eski cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mezarının olduğu alan olduğunu belirten vatandaşımız “Kentin ortasında bir yeşil alan mı var? Orada bir liderin anıt mezarı mı var? Kimin umurunda...” diye konuştu.

Burası artık otobüs terminali gibi olduğunu söyleyen vatandaşımız “Önce bir, sonra 2 oldular, şimdi 3 adet... Kimse birşey söylemeyince, adamlar de facto “terminal”i kendi elleriyle oluşturdular...Bazı günler, araç sayısı 10’ları buluyor...” dedi.

Ülkemizde anıt mezarların olduğu bu olanların daha iyi korunması gerekirken kimsenin ilgilenmediği ifade eden vatandaşımız “Şaşan galın” demeyin... bu başıbozukluk "devlet"in ta kendisinden kaynaklanıyor...” diyerek sözlerini tamamladı.

