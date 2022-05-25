Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan fiyatlar karşısında halkın alım gücünün düştüğü yetmezmiş gibi ayni ürünlerin farklı fiyatlarla satılmasına da tepki göstererek sitemlerini paylaştılar.

Bize gönderdikleri resimlerde de görüldüğü gibi iki ayni marka ve ayni gram yoğurtların iki farklı marketten alındığına dikkat çekerek “Yazık artık insanları soktuğunuz hallere bakın. Bir gün arayla alınmış yoğurtlar aynı marka aynı gram tek farkı farklı marketler olması insanlık nerde?” diyerek sitem ettiler.

Her geçen gün yükselen fiyatlar karşısında insanların nasıl yaşam süreceğini sorgulayan vatandaşlarımız “Bu insanlar nasıl geçinecek. Sadece 6.000 TL maaşla kirasını mı ödeyecek, elektriğini mi, suyunu mu yoksa market alışverişlerini mi? Yazık”!” diyerek artık ne yapacaklarını şaşırdıklarını sözlerine eklediler.

