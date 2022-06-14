banner762
banner815
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”
6 0
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında
21 0
 
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
Ahmet Kişmir Kupasında birinci Bilgimer'ler
8 0
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
7 saat elektrik kesintisi yapılacak
75 0
66 0
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar
26 0
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
Ardahan’da Arygorou zirveye sürdü
16 0
banner797
banner854

“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”

banner476

banner825
“Ayın başında ayın sonu gibi yaşıyoruz”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız, ülkemizde asgari ücretlinin aldığı maaşın sadece ayın başında ellerinde kaldığını ondan sonraki günlerde ellerinde para kalmadığını dile getirdiler.
Özellikle şu anki asgari ücretin neredeyse bir yıldır değişmediğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Aldığımız maaş ayın başında, ev kirası, elektrik faturası, telefon faturası ve alışveriş ile tükeniyor. Yani ayın başında ayın sonundaymışız gibi yaşıyoruz” diye konuştular.
Asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Herkesin insan gibi yaşama hakkı var. Bunun için de asgari ücretlinin aylık maaşının düzenlenmesi ve günün koşullarına uygun olmalıdır” dediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.