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Aydınlatma lambaları sadece görüntü olarak kalmamalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde 2010 yılı sonrasında anayollarda aydınlatma lambalarının monte edildiğini ancak bu aydınlatma lambalarının sadece görüntü olarak durduğunu savunarak sitemlerini paylaştılar.

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Aydınlatma lambaları sadece görüntü olarak kalmamalı
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Özellikle Mağusa – İskele anayolu üzerinde bulunan aydınlatma lambalarının sürekli olarak çalışmadığını dile getiren vatandaşlarımız, ülkemizde artan araç trafiği ve insan sayısı nedeniyle yolların aydınlatılmasının şart olduğunu kaydettiler.
Anayollardaki aydınlatma lambalarının kimin sorumluluğunda olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Ülkemizde her elektrik faturasına sokak aydınlatması olarak 10 TL civarında bir ücret konulmakta. Ama yollardaki aydınlatma lambaları çalışmıyor. Acaba bu alınan ücretler nereye harcanıyor?” diye sorguladılar.
Vatandaşın kullandığı elektriğin ücretini ödemediği zaman hiç uyarı yapılmadan kesildiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, artık bu aydınlatma lambalarının çalıştırılmasını istediler.
 
 
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