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Avcılık Federasyonu erken harekete geçti

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Avcılık Federasyonu erken harekete geçti
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde en fazla üyeye sahip Federasyonlardan biri olan Avcılık Federasyonu havaların ısınmasıyla birlikte doğadaki başta av hayvanları olmak üzere diğer hayvanların suya erişmelerini sağlamak amacıyla bu yıl erken adım atmış.
Bize ulaşan bilgilere göre Avcılık Federasyonu’na üye kulüp ve birliklerden gelen talepler doğrultusunda ayrıca av hayvanlarının üreme dönemine sıcakların da dahil olmasını göz önünde bulundurarak doğadaki suluk veya yapay pınarlara su takviyesine geçtiğimiz günlerde başlanmış.
Avcılık Federasyonu’na bağlı ekiplerin başlangıç olarak Erenköy bölgesindeki suluk ve yapay pınarlara su takviyesi yaptığı bildirilerek, bu çalışmaların hızla ada genelinde de devam edeceği kaydedildi.
 
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