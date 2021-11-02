Avcılarda hayal kırıklığı

Av sezonun ilk haftasında geçtiğimiz yıla göre kanatlı avının çok zayıf olduğu aldığımız bilgiler arasında olurken, tavşan avının geçen yıla göre pek farklı olmadığı 3-4 yıl öncesine göre ise azaldığı ifade ediliyor.
Özellikle sulak bölgelerde kanatlı av hayvanı sayısının çok azalmış olmasının avcılar tarafından sorgulandığı bize ulaşan haberler arasında yer alıyor.
Kuraklığın mı yoksa yasak avın mı av hayvanlarını azalttığını sorgulayan birçok vatandaşımız ülkemizde avcılığa meraklı gençlik yetiştiğini bu nedenle av hayvanı sayısının artırılması için gerek Avcılık Federasyonu’nun gerekse ilgili daire ve bakanlığın çalışma yapması gerektiğinin altını çizdiler.
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