banner583
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
31 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
23 0
 
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
23 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
17 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
29 0
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
48 0
banner661
banner726

Avcılarda hayal kırıklığı

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde geçtiğimiz Pazar günü başlayan Büyük Av sezonun ilk haftasının birçok avcı için hayal kırıklığı yarattığı bildirildi.

banner714
Avcılarda hayal kırıklığı
banner721
Av sezonun ilk haftasında geçtiğimiz yıla göre kanatlı avının çok zayıf olduğu aldığımız bilgiler arasında olurken, tavşan avının geçen yıla göre pek farklı olmadığı 3-4 yıl öncesine göre ise azaldığı ifade ediliyor.
Özellikle sulak bölgelerde kanatlı av hayvanı sayısının çok azalmış olmasının avcılar tarafından sorgulandığı bize ulaşan haberler arasında yer alıyor.
Kuraklığın mı yoksa yasak avın mı av hayvanlarını azalttığını sorgulayan birçok vatandaşımız ülkemizde avcılığa meraklı gençlik yetiştiğini bu nedenle av hayvanı sayısının artırılması için gerek Avcılık Federasyonu’nun gerekse ilgili daire ve bakanlığın çalışma yapması gerektiğinin altını çizdiler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.