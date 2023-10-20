Av başlamadan her yerde başıboş köpek var

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaklaşık 1 hafta sonra başlayacak olan Büyük Av Mevsimi öncesinde avlaklarda köpeklerini gezdiren avcıların bazılarının duyarsız ve hayvan düşmanı olduğunu savunarak bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini ilettiler.

Daha av sezonu başlamadan fotoğraftaki gibi başıboş dolaşan köpek sayısının oldukça arttığını dile getiren köylü vatandaşlarımız “Geçmişte avcıların av başladıktan sonra ya tüfekten korkan ya da av yapmasını bilmediği için köpeklerini doğaya bırakıyorlardı. Ancak bugünlerde görüyoruz ki artık kendini avcı zanneden bazı kişiler av başlamadan köpekleri doğaya bırakmaya başladılar” diye konuştular.

Bu doğaya bırakılan köpeklerin karınlarını doyurmak için köylerdeki vatandaşların evlerine veya ağıllarına saldırdığını iddia eden köylü vatandaşlarımız bu köpekleri doğaya bırakanların avcı değil katil olduklarını zira avcılık sadece av hayvanı vurmak olmadığını sözlerine eklediler.

