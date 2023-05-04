Araç parkı yerine kaldırıma park mı yapılır?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’da sakin bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla ülkemizde bazı kişilerin araç kullanırken veya park yaparken hiç etraflarındakileri düşünmediklerini iddia ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen aracın eski Araç Kayıt Dairesi arkasındaki boş alan yerine Şht. Ertuğrul İlkokulu karşısındaki kaldırım üzerinde park ettiğini dile getiren vatandaşımız, “Geçtiğimiz gün seyrüsefer çıkarmaya girerken gördüm, dedim ki arkada park yeri var ve böyle park çocuklar için sorunlu; haklısın ama acelem var dedi” diyen vatandaşımız, ancak buna rağmen aracın kaldırımda kaldığını ifade etti.

Vatandaşımız kendisinin işini yapıp aracına döndüğünü ve yaklaşık yarım saat geçtiğini belirterek “Fotoğraftaki araç döndüğümde hale ayni yerdeydi, hem kaldırım, hem de yaya geçidi üstünde ve okulun da dibinde” diyerek okulun dibinde bir park alanı olmasına karşın park etmeyerek kaldırma park eden bu araç sürücüsünü kınadığını sözlerine ekledi.

