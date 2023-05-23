“Alsancak bölgesine yapılması gereken çemberdir”

Ayaklı Gazete’ye Lapta bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, uzun bir süre çift şerit yol yapımı nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını tam bitti derken yeniden başladığını ifade ederek bu konudaki düşüncelerini ve önerilerini bizlerle paylaştılar.

Lapta bölgesi sakinleri, “Alsancak/Lapta Yolu’ndaki çift şerit çalışması bitmişken ve trafik eskiye oranla oldukça rahatlamışken sanırım bölgedeki bazı otellerin baskısıyla kısa aralıkla yerleştirilen trafik ışıkları trafikte yine sıkışıklık yarattı” diyerek bu çilenin çekilmez olduğunu vurguladılar.

Bu bölgeye yapılması gerekenin çok basit olduğunu ifade eden bölge sakinleri “Alsancak girişine yapılacak çember trafik ışıkları olmadan da sağlıklı trafik akışını sağlayabilirdi. Yetkililerin yeniden değerlendirme yapmasında yarar var” diyerek bölgenin bu trafik sıkışıklığından kurtulması gerektiğini dile getirdiler.

