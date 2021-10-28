Akova-Yıldırım Yolu Aydınlatma Projesi 9 yıl sonra tamamlandı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin 2012 yılında başlattığı Yıldırım – Akova Arası Yol Aydınlatma Hatları Projesi nihayet tamamlandı.



2012 yılında başlatılan proje 2013 yılının sonunda tamamlanma aşamasına gelmesine karşın yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle proje yarım kalmıştı. Aydınlatma direkleriyle birlikte kaldırım ve yürüyüş yolunun da yapılması planlanan proje kapsamında yürütülen çalışmalar sadece aydınlatma lambalarının devreye konulmasıyla tamamlandı.

Yolların standartlarının yükseltilmesi ve trafik kazalarının önlenmesi adına, geçmiş dönemlerde çözümlenemeyen aydınlanma sorunu Yıldırım Muhtarlığı’nın girişimleri ile Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Böylelikle Akova-Yıldırım yolunun aydınlatılmasıyla trafik daha güvenli hale getirildi.

Bu projenin diğer ayağı olan kaldırım ve yürüyüş yolu projesinin ise planlamada yapılan yanlışlar nedeniyle başka bahara kaldığı bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor.

