Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Girne sakini vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Lefkoşa’dan Girne’ye dönerken yaşadıkları bir olayı mesaj olarak bizlere göndererek paylaşmamızı istediler.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşın iddia ettiği konu ise üzerinde büyük kepçe olan bir ağır vasıta araç sürücüsünün Girne istikametine doğru Ciklos Boğazı mevkiinde kontrolsüz bir şekilde ilerlediği yönündeydi. Bu ağır vasıtanın çok süratli bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken vatandaşımız, resmen yol güvenliğini tehlikeye atan bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.

Eşinin kullandığı araçla bu ağır vasıta aracı 110 km hızla geçtiklerini anlatan duyarlı vatandaşımız yaklaşık 100 metre önünde giden Orman Dairesi’ne ait bir pick-up araç olduğunu görünce bu ağır vasıta aracında Orman Dairesi’ne ait olduğunu anladıklarını kaydetti.

Bu yolda ağır vasıta araçların en fazla 80 km sürat yapması gerektiğini bildiklerini söyleyen vatandaşımız bu aracın çok süratli kullanıldığını ve yol güvenliğini tehlikeye soktuğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

