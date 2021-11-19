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Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz

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Bu tozlu havalar nedeniyle birçok astım hastasının zor saatler yaşadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, bu şekilde devam etmesi halinde var olan ağaçlarında toz topraktan dolayı nefes alamayacağını ve kuruyacağını sözlerine eklediler.

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Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son günlerde fırtınamsı esen rüzgarların etkilerini hissettiklerini ama en çok toz topraktan etkilendiklerini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Özellikle Mesarya bölgesinde esen fırtınamsı rüzgarlardan dolayı toprak bulutlarının oluştuğunu söyleyen vatandaşlarımız “Yolda araçlarımızla ilerlerken görüş mesafesi bile azalıyor. Bu rüzgarlı havalar kuru olan toprağı adeta yalıyor. Tabii ülkemizde her geçen gün azalan ağaçlar nedeniyle toprağı tutacak bir şey de kalmadığı için her taraf toza toprağa boğuluyor” diye konuştular.
Bu tozlu havalar nedeniyle birçok astım hastasının zor saatler yaşadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, bu şekilde devam etmesi halinde var olan ağaçlarında toz topraktan dolayı nefes alamayacağını ve kuruyacağını sözlerine eklediler.
 
 
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