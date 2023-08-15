Acaba ülkede herkes engelli mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in yaptığı açıklamada ülkede özürlü sayısının 6 bin civarı olduğunu ifade ettiğini söyleyerek bu özürlü sayısının az olduğunu zira ülkede bazı kişilerin hiçbir özrü olmadığı halde özürlü gibi hareket etmeyi tercih ettiklerini vurguladılar.

Vatandaşlarımız, ülkemizin her yerinden sadece bir kaç gün içinde birçok engelli park yerinin hiçbir engeli olmayan kişilerin araçları tarafından işgal edildiğini görüntülediklerini dile getirerek, bu duruma tepki gösterdiler.

Özellikle koskocaman engelli park yeri uyarısı olduğu halde üzerinde hiçbir engelli uyarısı olmayan araçların sürücülerinin engellilere ayrımlaş park yerlerini işgal etmelerini hiç kabul edemeyeceklerini ifade eden vatandaşlarımız “Ülkemizde engelli, sayısı 6 bin açıklandı, ancak bizce bu sayı iki katıdır. Zira bu ülkede herkes engelli gibi hareket ediyor” diyerek sitemlerini paylaştılar.

