“6 aydır değişmesini bekliyoruz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hiçbir şeyin düzgün çalışmadığını söyleyerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.



Vatandaşlarımız özellikle köylerde ve şehir içlerinde sokakları aydınlatan aydınlatma lambalarının çok önemli olduğunu zira sokaklarda yürüyen insan olsun hayvan olsun Aydınlatma lambalarının yanmaması nedeniyle her an bir kötü kazanın yaşanabileceğini ifade ettiler.

Fotoğraftaki aydınlatma lambasının yanalı tam 6 ay olduğunu ifade eden Dağyolu köyü sakinleri “Kıb-Tek’e sorduk ne zaman değişeceksiniz? Bize o günlerde arıza kaydı alındı gelip değişecektir’ denildi. Ancak 6 ay geçti neredeyse kaydı alan emekliye gidiyor, ne gelen oldu ne de değişen” diyerek sitem ettiler.

Bu işlemlerin geçmiş yıllarda belediyelere devredildiğini ancak geçtiğimiz yıldan itibaren yeniden Kıb-Tek’in bu lambaların değişimini üstlendiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Bir lamba değiştirecek gücü olmayan Kurumdan bir şey beklememek gerek” diyerek sözlerini tamamladılar.

