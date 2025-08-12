Ada’nın yükselen yıldızı Mimoza Beach Hotel, “en iyi hizmet” ve “en iyi kalite” anlayışıyla tatilcilerin büyük beğenisini kazanıyor.

Kıbrıs’ın en temiz ve güzel sahillerinden biri ile kucaklaşan Mimoza Beach Hotel, huzuru doya doya yaşayacağınız bir tatil sunuyor...

Konuklarına Akdeniz'in altın kumlarına ve berrak sularına doğrudan erişim imkanı sunan ve her açıdan deniz manzaralı konforlu odalar sunan Mimoza, tatilcilerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Oda kahvaltı, yarım pansiyon plus ve her şey dahil konseptiyle eğlence ve huzuru bir arada yaşatan Mimoza Beach Hotel, tatilcilerin her anını özel hissetmesi sağlıyor.

Son dönemde sadece yerli turistlerden değil yabancı turistlerden de yoğun ilgi görmeye başlayan Mimoza Otel, özellikle Baltık ülkelerinden büyük talep görmeye başladı.



Mimoza Otel’in genel müdürü, deneyimli turizmci Yayın Dalgıç’ın tur operatörleri nezdindeki girişimleri kısa sürede meyvesini verdi ve Mimoza, yabancı turistlerin de gözdesi haline geldi.

Özellikle Estonya, Letonya, Litvanya başta olmak üzere Polonya, İngiltere, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nden turistler akın akın Mimoza’ya gelmeye başladı.

OTELİN YÜZDE 45’İ YABANCI TURİST

Otelin şu anki doluluk oranları da dikkat çekici verilere ulaştı. Yüzde 45’i yabancı, yüzde 30’u yerli, yüzde 25’i de TC vatandaşlarının doldurduğu Mimoza, bu yönüyle de fark yarattı.

Mimoza Otel, bölgede son dönemdeki savaşlar, artan enflasyon, girdi maliyetlerinin tavan yapması gibi çeşitli nedenlerle turizmde son 10 yılın en kötü sezonunun geçirilmesine rağmen uygun fiyat politikasıyla misafirlerini tatilsiz bırakmadı.



Kar marjını en düşük oranda tutan Mimoza Otel, bu yaz sezonu için havuz barını ve restoranını yeniledi, sahil alanındaki konfor ve kaliteyi yükseltti, çevreye duyarlı çeşitli uygulamaları hayata geçirdi.

Odalarındaki hizmet kalitesini de yükselten Mimoza, yatak sayısını artırıp, restorandaki menülerini de her kesime hitap edebilecek şekilde çeşitlendirip zenginleştirdi.

DALGIÇ: MİMOZA BİR SEMBOL GİBİ…

Mimoza Otel’in genel müdürü Yayın Dalgıç, Mimoza’nın misafirlerine samimi, sıcak, konforlu bir tatil sunduğunu ve yaptığı hamlelerle her gün yeni projelerle daha konforlu, daha kaliteli hizmet anlayışıyla çalıştığına dikkat çekti.

Mimoza'nın adeta bir sembol olduğunu ve topluma mal olmuş bir otel olduğunu vurgulayan Dalgıç, tatilcileri en uygun şekilde ağırlamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

