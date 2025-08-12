Mimarlar Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilgili değişiklik tüzüğünün 9 Temmuz'da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek, aldıkları karardan dolayı Bakanlar Kurulu'na teşekkür edildi.

Tüzüğün, Şehir Planlama Dairesi’ne sunulan Mimari Avan Projeleri’nin Mimarlar Odası üyeleri tarafından çizilerek verilmesini garanti altına aldığına dikkat çekilen açıklamada, odanın, Güney Kıbrıs ve birçok Avrupa ülkesinde uygulanan bu sistemi ülkede inşaat sektörünün bürokratik yüklerini azaltmak ve süreci hızlandırmak için talep ettiği vurgulandı.

Bu adımın mimarları sürece başından itibaren dahil ederek, daha sağlıklı yapıların inşa edilmesinin mümkün kılınacağı ifade edilen açıklamada, tüm dünyadaki yapı izin süreçlerinde mimarların sürecin başından itibaren proje koordinatörlüğü görevini üstlendikleri kaydedildi.

“İnşaat, makine, elektrik mühendisleri ve diğer ilgili disiplinlerle iş birliği içinde çalışan mimarlar, yapının bütüncül ve sağlıklı bir şekilde projelendirilmesini koordine ederler.” ifadelerine yer verilen açıklamada, tüzük değişikliği öncesinde Şehir Planlama Dairesi’ne yapılan başvurularda, mimarların proje sürecine dâhil olmadığını, başvuruların eksik ya da hatalı olduğunu ve proje değerlendirme süreçlerinde yığılmaların yaşandığı bir sistem olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, bu değişiklik sayesinde Şehir Planlama Dairesi’nde niteliksiz başvuru yığılmasının azalacağı, Oda’nın planlama onaylarının internet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak sistemin kurulumunu Şehir Planlama Dairesi’ne bağışlamak istediği de vurgulandı.

Açıklamada, 1682 üyesi olan odanın mimarlıkla ilgili tüm konularda ülke, yurt ve toplum için sorumluluk üstlenmeye devam edeceği de kaydedildi.