Kariyerini Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da forma giydiği döneme dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi. "Doktor Rosh" olarak bilinen Doktor Roshan Ravindran, Portekizli yıldızın kendisine borcu olduğunu belirtti.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da cilt bakımları için tercih ettiği Doktor Rosh, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Rosh'un Ronaldo'nun bazı güzellik bakımları için kendisine para ödemediğini öne sürdü.

Rosh, Ronaldo'nun kendisine 50 bin euro borcu olduğunu belirtti.

Ronaldo hakkında hukuki süreç başlatan Rosh, konuya ilişkin daha fazla açıklamada bulunmadı.