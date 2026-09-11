Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) trafo bakım ve onarım çalışması nedeniyle 15 Eylül salı günü bazı yerleşim yerlerinde 4 saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 12.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Şahinler ve Mevlevi, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Zümrütköy ve bölgedeki tesis ile su motorları, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne ana yolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ ve Asok Villaları Bölgesi, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım ve Emaş Market bölgesi.”