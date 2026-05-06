Avrupa Günü 2026, Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikle kutlanacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 8 Mayıs Cuma akşamı 18.00-22.00 saatleri arasında yapılacak.

Etkinlik kapsamında canlı müzik performansları, dans gösterileri ve çocuklara yönelik atölyelerin yanı sıra, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teknik destek projeleri ile AB üye ülkelerine ait stantlar da yer alacak.

Açıklamada, “Her yıl halkın yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen Avrupa Günü etkinliği, bu yıl Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı’nın 20’nci yılına ve bu kapsamda yürütülen ‘20 Yıldır Yanınızda’ iletişim kampanyasına odaklanmaktadır. Etkinlik, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik uzun soluklu desteğini ve süregelen iş birliğini vurgulamayı amaçlamaktadır.” denildi.