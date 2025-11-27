Alithia gazetesi, Saastamoinen’in, Güney Kıbrıs’ın dolandırıcılıkla mücadele imkanlarını güçlendirmesi, Avrupa Birliği (AB) fonlarını daha etkin bir şekilde kullanması ve Dolandırıcılıkla Mücadele Programı (UAFP) kapsamında destek alması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Saastamoinen, OLAF’ın Güney Kıbrıs makamlarıyla iş birliğinden memnuniyetini dile getirirken, ziyaretinin amacının, Güney Kıbrıs’ın ocak ayında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na hazırlanmasını desteklemek olduğunu belirtti.

Saastamoinen, Güney Kıbrıs’ın AB’nin mali çıkarlarını koruma konusunda kritik bir rol oynayacağını ve iş birliğinin önümüzdeki aylarda sorunsuz ve etkili olması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Habere göre Saastamoinen, Güney Kıbrıs’ın dolandırıcılıkla mücadelede kritik bir dönemeçte olduğunu kaydederken, ulusal sistemlerin önemine değindi ve AB’nin dolandırıcılıkla mücadeledeki yeni yapısının önleme, tespit ve bildirim standartlarını güçlendirdiğini söyledi.