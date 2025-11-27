Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Tekant bölgesinde dün gece 21.30 sıralarında şüpheli görülen P.N.A.'nın (K-27) üzerinde yapılan aramada,10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahsın Gazimağusa’daki ikametgahında ve ikametgahta kalan C.E.K.K.'nin (E-25) tasarrufunda içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

“Siper Operasyonu” kapsamında tutuklanan S.A. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Öte yandan Haspolat’ta dün şüpheli görülen S.D.G.'nin (E-30) kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.