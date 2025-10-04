Hollanda’nın Assen kentinde devam eden Avrupa Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler & Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası takım müsabakalarında milli takımımız çeyrek finale yükseldi. 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonasına 45+ Senyörler kategorisinde 78 sporcu, 55+ Senyörler kategorisinde ise 39 sporcu şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Senyör sporcuların yer aldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası 14+1, 8 top, 9 top, 10 top disiplinleri ve takımsalda Avrupa’nın en iyi bilardocuları mücadele ediyor.

Milli Takım Çeyrek Finalde

Hollanda’nın Assen kentinde devam eden Avrupa Bilardo Şampiyonasında Büyük Erkekler & Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası takım müsabakalarında milli takımımız çeyrek finale yükseldi. Turnuvaya 19 takımın katıldığı şampiyonada KKTC milli takımı ilk maçında Macaristan takımını 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. Milli takımımız ikinci maçında ise Portekiz’i 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. KKTC Milli Takımı, 5 Ekim’de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

İlk Maç Sonuçları:

• Hüseyin Borankan 6-5 Zoltán Gróf

• Onuç Altur 6-1 András Váradı

• Emir Ahmet Konuklu 7-5 Csaba Nagy

İkinci Maç Sonuçları (Portekiz):

• Hüseyin Borankan 7-4 Manuel Pereıra

• Onuç Altur 5-7 Henrique Correıa

• Emir Ahmet Konuklu 8-4 Jorge Tınoco