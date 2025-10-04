Karadeniz Fırtınası, Kayseri'yi yuttu
Karadeniz Fırtınası, Kayseri'yi yuttu
İçeriği Görüntüle

AKSA SÜPER LİG

DÜN

C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 5 - 0

BUGÜN (SAAT 15.30)

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Esentepe (Abdullah Genç)

Atatürk Stadı: Yenicami – Mesarya (Burak Mandıralı)

Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Lefke (Zekai Töre)

5 EKİM PAZAR(SAAT 15.30)

Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya (Osman Özpaşa)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – K. Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - MTG (Şakir Azizoğlu)

6 EKİM PAZARTESİ (SAAT 19.30)

Girne Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Gönyeli (Fehim Dayı)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN (SAAT 15.30)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Lapta (Turgay Misk)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Yalova (Mustafa Torun)

Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy (Fatih Bardakçıoğlu)

Cihangir Stadı: Aslanköy – Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)

5 EKİM PAZAR(SAAT 15.30)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy - Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – S. Geçitkale (Evren Karademir)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 - Hamitköy (Mustafa Öztugay)

R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Türk Ocağı (İsmail Ercan)