Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası, 4-6 Temmuz tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Ülkemizde düzenlenen yarışlarda baraj geçerek şampiyonaya katılmaya hak kazanan atletlerin yer aldığı KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi adadan ayrıldı.

Kafilede Fikriye İyican ve Cenk Şeren yönetici, Suzan İçen, Mahmut Koral, Salih Boransel, Talat Şentürk, Cem Dağdelen, Ersin Doğaç ve Hüseyin Eğitmen antrenör olarak yer alıyor. Kafilede Kayla Uysal, Azra Avcı, Kumsal Arsal, Deren Orundalı, Beren Orundalı, Hasan Koramaz, Özgür Ömür Özada, Demir Dağdelen, Elif Akgün, Sezgin Şeren ve Arınç Rifat Doğaç sporcu olarak bulunuyor.

Daha önce İzmir’de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası, Edip Akarsu U18-U16 Türkiye Şampiyonası’nın ardından atletlerimiz Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası’nda madalya hedefi ile yarışacak.