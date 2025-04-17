KKTC Atletizm Federasyonu yoğun geçen faaliyet programında düzenlediği müsabakaların yanı sıra eğitim seminerleri de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda atletlerin ailelerine yönelik olarak “Sporcu Ebeveyni Olmak: Tutumunuz, çocuğunuzun gücüne dönüşür” konu başlıklı seminer düzenlendi.

15 Nisan Salı günü Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminer Uzman Psikolog Gözde Acaray tarafından verildi.

Seminerde “Sporcu ebeveyni olmak”, “Ebeveyn davranış modelleri”, “Sporcu ebeveyni kimdir?” ve “Kazanmanın dışındaki kriterler nelerdir?” gibi başlıklarla ilgili katılımcılar bilgilendirildi.

HAKEM VE ANTRENÖR KURSLARI DÜZENLENECEK

Atletizm Federasyonu ayrıca Atletizm Hakem Yetiştirme Kursu ile 1. ve 2. Kademe Antrenör Kursu düzenlemeyi planlıyor. Hakem Yetiştirme Kursu’nun 26-30 Nisan 2025 tarihlerinde yapılması planlanırken, Antrenör Kursu’nun tarihi katılımcı sayısına göre belirlenecek. Kurslara katılmak isteyenler, başvuru formları ve detaylı bilgiyi federasyon Facebook sayfasından alabilecek.