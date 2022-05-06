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Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi

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Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları tamamlandı. İki gün süren yarışlar sonundaKızlarda Şehit Turgut Ortaokulu, erkeklerde Çanakkale Ortaokulu birinci olarak elemeleri tamamladılar

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Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği 2021-22 Öğretim Yılı Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları 5-6 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. İki gün süren yarışlar sonunda finallerde yarışmaya hak kazanan okullar belirlendi.
Kızlarda Şehit Turgut Ortaokulu’nun birinci olduğu elemelerde, erkeklerde Çanakkale Ortaokulu birinci olarak elemeleri tamamladı. Kızlarda ilk 8 takımın tamamı finallere kalırken, erkeklerde ferdi kulvarlı yarışacak başka okul birincileri olduğu için ilk 7 okul doğrudan finallere katılmaya hak kazandı.
Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Eleme yarışları sonunda kızlarda ve erkeklerde finallere yükselen okullar şu şekilde:
 
Yıldız Kızlar Takım Sıralaması (İlk 8)
1. Şht. Turgut Ortaokulu                 533 Puan
2. Çanakkale Ortaokulu                   515 Puan
3. Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü     484 Puan
4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)       461 Puan
5. Erenköy Lisesi Orta Bölümü       444 Puan
6. Oğuz Veli Ortaokulu          433 Puan
7. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü      401 Puan
8. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji  393 Puan
 
Yıldız Erkekler Takım Sıralaması (İlk 7)
1. Çanakkale Ortaokulu                   544 Puan
2. Şht. Turgut Ortaokulu                 541 Puan
3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)       509 Puan
4. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü      492 Puan
5. Atleks Sanverler Ortaokulu         452 Puan
6. Hala Sultan İlahiyat Koleji Or. Bl.        449 Puan
7. Türk Maarif Koleji                       439 Puan
 
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