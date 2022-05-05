Yıldız atletler finaller için yarışıyor

2021-22 Öğretim Yılı Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları bugün tamamlanacak ve finallere kalacak olan okullar belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği 2021-22 Öğretim Yılı Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları dün başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan yarışlar bugün tamamlanacak ve finallere kalacak olan okullar belirlenecek. Yarışların ilk gününde kızlarda ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu takımsal sıralamanın ilk basamağında yer alırken, Çanakkale Ortaokulu da ikinci sırada günü noktaladı. Kızlarda üçüncü sırayı İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, erkeklerde üçüncü sırayı Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) elde etti. İlk gün sonunda branşlarda elde edilen dereceler ve ilk 10 sıra takım sıralaması şu şekilde:



Yıldız Kızlar 60 Metre

1. Laren Şeren (İskele Evkaf Türk Maarif Koleji) 08.56

2. Zenan Tok (Şht. Turgut Ortaokulu) 08.74

3. Mine Yaren Akdeniz (Erenköy Lisesi Orta Bölümü) 08.74



Yıldız Kızlar 80 Metre

1. Azra Aki (Şht. Turgut Ortaokulu) 11.35

2. Taranom Molouk (Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü) 11.47

3. Emine Miray Ar (Hala Sultan İlahiyat Koleji Orta Bl.) 11.57



Yıldız Kızlar Gülle Atma

1. Mine Yılmaz (Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü) 8.38

2. Cemaliye Akbelli (Çanakkale Ortaokulu) 8.34

3. İrem Su Al (Oğuz Veli Ortaokulu) 8.00



Yıldız Kızlar 800 Metre

1. Ayşe Akmandor (Şht. Turgut Ortaokulu) 2:35.04

2. Ada Kafa (İskele Evkaf Türk Maarif Koleji) 2:39.50

3. Masal Sarıca (Necat British College Lefkoşa)2:51.40



Yıldız Kızlar Uzun Atlama

1. Ela Naz Ersöz (Çanakkale Ortaokulu) 4.57

2. Almina Gürler (Oğuz Veli Ortaokulu) 4.54

3. Helin Zaim (Şht. Turgut Ortaokulu) 4.33



Yıldız Kızlar 1. Gün Takım Sıralaması (İlk 10)

1. Şht. Turgut Ortaokulu 319 Puan

2. Çanakkale Ortaokulu 289 Puan

3. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 286 Puan

4. Oğuz Veli Ortaokulu 283 Puan

5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 274 Puan

6. Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü 266 Puan

7. Erenköy Lisesi Orta Bölümü 262 Puan

8. Levent Kolej 256 Puan

9. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü 250 Puan

10. Polatpaşa Lisesi Orta Bölümü 242 Puan



Yıldız Erkek 60 Metre

1. Devran Yeşilbaş (Çanakkale Ortaokulu) 07.74

2. Erdoğan Kerten (Şht. Turgut Ortaokulu) 07.84

3. Mustafa B. Beyaz (İskele Evkaf Türk Maarif Koleji) 08.10



Yıldız Erkek 80 Metre

1. Mert Ali Öcalmaz (Bayraktar Ortaokulu) 09.98

2. Ömer Akgül Çelik (Güzelyurt TMK Orta Bölümü) 10.15

3. Bartu Güzen (Şht. Turgut Ortaokulu) 10.20



Yıldız Erkek 800 Metre

1. Savaş Güleç (Çanakkale Ortaokulu) 2:22.77

2. Arda Yurttaş (Şht. Turgut Ortaokulu) 2:23.14

3. Efe Kürşat Özer (Atleks Sanverler Ortaokulu) 2:29.50



Yıldız Erkek Yüksek Atlama

1. Nebil Lakadamyalı (Atleks Sanverler Ortaokulu) 1.49

2. Ertan Kasap (Canbulat Özgürlük Ortaokulu) 1.46

3. Efe Aktaş (Yakın Doğu Koleji Lefkoşa)1.43



Yıldız Erkek Cirit Atma

1. Hasan Duran (Dipkarpaz Ortaokulu) 31.20

2. Marko Demir Lesinger (Yakın Doğu Koleji Lefkoşa)29.63

3. Dursun Kaçar (Çanakkale Ortaokulu) 28.65



Yıldız Erkekler 1. Gün Takım Sıralaması (İlk 10)

1. Şht. Turgut Ortaokulu 291 Puan

2. Çanakkale Ortaokulu 287 Puan

3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 271 Puan

4. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü 261 Puan

5. Türk Maarif Koleji 253 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji Orta Bl. 245 Puan

7. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 239 Puan

8. Dipkarpaz Ortaokulu 236 Puan

9. Bayraktar Ortaokulu 230 Puan

10. Erenköy Lisesi Orta Bölümü 226 Puan

