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Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km koşularında kazananlar ödüllendirildi

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Büyük bir başarı ile tamamlanan Ülker Lefkoşa Maratonu’ndaki 10 ve 21 km koşularında dereceye girenlere ödülleri verildi

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Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km koşularında kazananlar ödüllendirildi
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Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Atletizm federasyonu tarafından düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km koşuları tamamlanırken dereceye girenlere kupaları ve ödülleri takdim edildi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, büyük bir başarı ile tamamlanan 10 ve 21 km koşularında dereceye girenlere ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü As Başkanı Akın Aktunç, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, isim sponsor Ülker’in temsilcisi Atakom Direktörü Tolga Atakan ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı tarafından takdim edildi.
KKTC Atletizm Federasyonu tarafından çipli sistem ile değerlendirilen 10 ve 21 km’de dereceler şu şekilde oluştu:
10 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1. -  Ersan Çoker – 00:35:02
2.– Cihan Menekşeli – 00:36:39
3.– Ömer Faruk Kıcım – 00:37:07
10 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1. Esra Kaya – 00:43:31
2.Melda Önal – 00:44:49
 3. Yağmur Bozoğlan – 00:46:07
10 KM KADINLAR - 18-29 YAŞ
1. Ayşa Küçükakça – 00:49:43
2.Selin Soykurt – 00:50:18
3. Sevim Sevinç – 00:50:30
 10 KM KADINLAR - 30-39 YAŞ
1. Tuğçe Fışkın Genç – 00:51:53
2.Aysu Bozdemir – 00:52:42
3.Seda Alibeşiroğlu – 00:55:43
10 KM KADINLAR 40-49 YAŞ
1.Evelyn Dolozes Gedi – 00:50:12
2.Evren Gürtuç – 00:52:36
3.Suriya Ulukan Özler – 00:55:16
10 KM KADINLAR 50-59 YAŞ ÜZERİ
1.Jane Margaret Barker – 00:49:06
2.Elena Zilberman – 01:02:47
3.Gülcan Nasıroğlu – 01:04:40
10 KM - KADINLAR 60+
1.Fatma Nevgül Ramiz – 01:15:59
2.Pembe Abohorlu – 01:16:00
10 KM ERKEKLER - 18-29 YAŞ
1. Okan Yumuk – 00:39:24
2.Ayer Alçıcı – 00:40:45
 3. Ahmet Erden -00:40:51
10 KM ERKEKLER - 30-39 YAŞ
1. Ufuk Avunç – 00:37:20
2.Olek Lı – 00:42:36
3. Yener Yavuz – 00:43:31
10 KM ERKEKLER - 40-49 YAŞ
1.Ali Korkmaz – 00:38:44
2.Hüseyin Arhan – 00:39:07
3. Ersoy Çetinkaya – 00:39:20
10 KM ERKEKLER - 50 - 59 YAŞ ÜZERİ
1. İbrahim Osman – 00:46:35
2.Aytaç Çerkez – 00:47:36
3. Shaun Joseph Henry – 00:50:29
10 KM ERKEKLER-  60 +
1.Yury Krupıtsa – 00:42:46
2. Ian Barker – 00:44:18
3. Aysın Öztırak – 00:45:14
21 KM ERKEKLER -  GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1. Yusuf Gökalp – 01:13:45
2.Mehmet Sakallı – 01:16:04
3. Enis Alçıcı- 01:22:52
 21 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1.Aylar Ghzvını – 01:31:26
2.Mine Devrim – 01:33:40
3. Suna Evran Elmas – 01:34:17
21 KM ERKEKLER - 18-29 YAŞ
1.Alpha Oumar Balde – 01:26:30
2.Tuğcan Özkızan – 01:29:41
3. Muhammet Koray Bönceoğlu – 01:37:13
21 KM ERKEKLER - 30-39 YAŞ
1.Erim Depreli – 01:24:37
2. Murat Ateş – 01:27:17
3. Osman Aşçıoğlu – 01:31:54
21 KM ERKEKLER - 40-49 YAŞ
1. Doğa Dönmezer – 01:24:34
2.Alexandr Abalakın – 01:32:15
3. Sertaç İpekcioğlu – 01:33:16
21 KM ERKEKLER - 50-59 YAŞ ÜZERİ
1. Tamer Isırgan – 01:34:07
2. Cevdet Tınazcı – 01:34:15
3. Arif Zing – 01:34:59
21 KM ERKEKLER - 60+
1.Münir İsmet – 01:53:02
2.Bekir Moda – 01:53:38
21 KM KADINLAR 30-39 YAŞ
1.Buse Üreten – 01:52:10
2.Emine Çağlayan – 01:52:21
3. Laden Aktaşlılar Kutgüner – 01:56:49
21 KM KADINLAR 40-49 YAŞ
1.Feyza Erkal – 01:39:39
2.Gönül Özkan 01:55:15
 3. Ayşe Özkan Teselli – 01:55:40
21 KM KADINLAR 50-59 
1.Kadriye Depreli – 02:07:16
2.  Şerife Derya Deniz – 02:25:16
 
 
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