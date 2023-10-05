Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 9 Ekim Pazartesi başlıyor

Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıtlar 9 Ekim Pazartesi sabah 08.30 itibarı ile LTB binası önü ve www.lefkosamaratonu.com web adresinden yapılmaya başlanacak

Bu yıl 22 Ekim Pazar gün koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu için kayıtlar 9 Ekim Pazartesi sabah 08.30 itibarı ile LTB binası önü ve www.lefkosamaratonu.com web sitesinden yapılmaya başlanıyor.

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek, Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkemize kazandırmak, şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için düzenlenen maraton için kayıtlar Cumartesi günleri de 09.00-13.00 saatleri arasında yine LTB binası önünde devam edecek.

10 km ve 21 km için son kayıt tarihi 20 Ekim Cuma saat 16:00’a kadar olurken, 4 KM için - 22 Ekim Pazar 07:30-09:30 saatleri arasında da kayıt devam edecektir.

4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde 3 kategoride koşulacak maraton için yaş kategorileri 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60+ yaş olarak belirtildi.

10 kilometre yarışına katılmak isteyen 16-18 yaş arası katılımcılar sporcu lisansı veya ailelerinden izin belgesi veya doktor raporu ile kayıt yapabilecekler.

KOŞU BAŞLANGIÇ SAATLERİ

Koşu başlangıç saatleri 21 km için 07.00, 10 km. için 07.30 4 km. halk koşusu için de 10.30 olacak.

10 KM VE 21 KM İÇİN İLK 3 GÜN KAYITLARDA İNDİRİM

9 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında 10 km ve 21 km için kayıtlar 250 TL hızlı kayıt indirimi ile yapılacak.

12 Ekim Perşembe gününden itibaren 21 km için kayıt ücreti 1.000 TL, 10 km için ise 750 TL şeklinde olacaktır. 10 ve 21 km koşusuna kayıt olan herkese Puma kit (Çanta, Tişört, Termos) verilecektir.

4 km halk koşusu kayıt ücreti ise 100 TL olarak belirlendi.

Ödüller

18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60+ yaş kadın ve erkek kategorileri

21 Km Ödüller

Birincilik – 7.000 TL

İkincilik– 5.000 TL

Üçüncülük – 3.000 TL

10 Km Ödülleri

Birincilik – 5.000 TL

İkincilik – 3.000 TL

Üçüncülük – 2.000 TL



Genel Kategori Kadın ve Erkek

21 Km Ödülleri

Birincilik – 15.000 TL

İkincilik – 10.000 TL

Üçüncülük – 7.000 TL



10 Km Ödülleri

Birincilik – 10.000 TL

İkincilik – 7.000 TL

Üçüncülük – 5.000 TL

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda yan sponsorlar Saka Su ve Puma, 4.5G Sponsoru, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Radyo Sponsoru Radyo Juke, küçük sponsorlar ise China Bazaar, Bosh ve Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. oldu. Elit Hospital, Red7Oil, Onbaşı LTB, Kale Boya ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği ise maratonun katkı koyanları arasında yer alıyor.

