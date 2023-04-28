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Ortaokullarda finalistler belirlendi

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Atletizmde ortaokul eleme yarışları tamamlandı. Yarışmaların ardından kızlarda ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu birinci olarak finallere katılma hakkı elde etti

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Ortaokullarda finalistler belirlendi
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Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışmaları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan eleme yarışlarında okullar finallere kalabilmek için iki gün boyunca yarıştı. Yarışmaların ardından kızlarda ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu birinci olarak finallere katılma hakkı elde etti. Kızlarda ikinci İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, üçüncü Levent Kolej ve dördüncü Necat British College oldu. Erkeklerde ikinci Yakın Doğu Koleji, üçüncü Lapta Yavuzlar Lisesi ve dördüncü Çanakkale Ortaokulu olurken, ilk dört içerisine giren okullara kupa takdimi yapıldı.
FİNALE KALAN OKULLAR
Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışmalarında kızlarda dereceye giremeyen ve ferdi yarışacak sporcusu bulunan okul olduğu için ilk 7’ye giren okullar finale yükselme hakkı kazandı. Erkeklerde ise ilk 8 okul final vizesi aldı. Finallere katılma hakkı elde eden okullar şu şekilde:
 
YILDIZ KIZLAR TAKIM SIRALAMASI
1. Şehit Turgut Ortaokulu 547 Puan
2. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 504 Puan
3. Levent Kolej 480 Puan
4. Necat British College (Girne) 477 Puan
5. Çanakkale Ortaokulu 456 Puan
6. Bekir Paşa Lisesi Orta Bölümü 441 Puan
7. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 439 Puan

YILDIZ ERKEKLER TAKIM SIRALAMASI
1. Şehit Turgut Ortaokulu 578 Puan
2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 514 Puan
3. Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü 469 Puan
4. Çanakkale Ortaokulu 456 Puan
5. Mehmetçik Ortaokulu 450 Puan
6. İrsen Küçük Ortaokulu 444 Puan
7. Türk Maarif Koleji 426 Puan
8. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji 424 Puan
 
 
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