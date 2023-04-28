Ortaokullarda finalistler belirlendi

Atletizmde ortaokul eleme yarışları tamamlandı. Yarışmaların ardından kızlarda ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu birinci olarak finallere katılma hakkı elde etti

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışmaları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan eleme yarışlarında okullar finallere kalabilmek için iki gün boyunca yarıştı. Yarışmaların ardından kızlarda ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu birinci olarak finallere katılma hakkı elde etti. Kızlarda ikinci İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, üçüncü Levent Kolej ve dördüncü Necat British College oldu. Erkeklerde ikinci Yakın Doğu Koleji, üçüncü Lapta Yavuzlar Lisesi ve dördüncü Çanakkale Ortaokulu olurken, ilk dört içerisine giren okullara kupa takdimi yapıldı.FİNALE KALAN OKULLARŞampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışmalarında kızlarda dereceye giremeyen ve ferdi yarışacak sporcusu bulunan okul olduğu için ilk 7’ye giren okullar finale yükselme hakkı kazandı. Erkeklerde ise ilk 8 okul final vizesi aldı. Finallere katılma hakkı elde eden okullar şu şekilde:YILDIZ KIZLAR TAKIM SIRALAMASI1. Şehit Turgut Ortaokulu 547 Puan2. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 504 Puan3. Levent Kolej 480 Puan4. Necat British College (Girne) 477 Puan5. Çanakkale Ortaokulu 456 Puan6. Bekir Paşa Lisesi Orta Bölümü 441 Puan7. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 439 PuanYILDIZ ERKEKLER TAKIM SIRALAMASI1. Şehit Turgut Ortaokulu 578 Puan2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 514 Puan3. Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü 469 Puan4. Çanakkale Ortaokulu 456 Puan5. Mehmetçik Ortaokulu 450 Puan6. İrsen Küçük Ortaokulu 444 Puan7. Türk Maarif Koleji 426 Puan8. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji 424 Puan