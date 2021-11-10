Okullar Cumhuriyet için koşacak

KKTC Atletizm Federasyonu, her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde organize ettiği okullar arası Cumhuriyet Yol Koşusunu bu yıl 11 Kasım 2021 Perşembe günü yapacak.

Atletizm Federasyonu Cumhuriyet Yol Koşusu, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda Küçük Kız (800 metre), Küçük Erkek (1000 metre), Yıldız Kız (1500 metre), Yıldız Erkek (2000 metre), Genç Kız (2000 metre) ve Genç Erkek (3000 metre) branşlarında gerçekleştirilecek.

Genel klasman ve takım sıralaması olarak değerlendirilecek yarış saat 09.30’da başlayacak. Yarışın ardından düzenlenecek törenle takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları verilecek.

