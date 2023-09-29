Northernland Sports Fest 23, Crossfit Aquathlon yarışı ile başladı

İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de 3 gün sürecek NorthernLAND Sports Fest (NSF23) bu sabah gerçekleştirilen Crossfit Aquathlon yarışları ile başladı.Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile ortak düzenlenen Sapphire Championship Crossfit yarışması, dünya çapında önemli sporcuların da katılımı ile start aldı.Crossfit’in 10 ayağından ilki olan aquathlon yarışı sabah saatlerinde gerçekleştirilirken, toplam 142 sporcu 3 kısımdan oluşan etaplarda mücadele verdi.Toplam 2.5 km’lik koşu ile başlayan yarışta bu etabı tamamlayan sporcular sonrasında 500m’lik yüzme mesafesini kat ettiler. Yüzmenin ardından tekrar 2.5 km’lik ikinci koşu etabına geçildi ve crossfit’in ilk kategorisi tamamlandı.Ülkemizden de 32 sporcunun yer aldığı etkinlikte dünya çapında kariyere sahip Sırp Luka Dukic, Macar Martin Krajtmar, Fransız Arthur Guerin, Faslı sporcular Driss Bouchiah, Hamza Mahir, Bulgar isimler Boris Nalbantov, Elina Pashalanova, İranlı Maryam Zanbagh yanında Türkiye’den Merve Gökçil ve Eren Yayla da yer aldılar.3 gün boyunca sabah 08.00’den 21.00’e kadar devam edecek yarışmalar sonunda 1 Ekim Pazar akşamı dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.