Mağusa bölge elemeleri tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-22 öğretim yılı Atletizm Küçükler Mağusa (A-B) Bölgesi eleme yarışları Atatürk Stadı’nda tamamlandı. İki gün süren elemeler iki grup halinde gerçekleştirilirken A bölgesi kızlar birincisi Şehit İlker Karter İlkokulu, B bölgesi kızlar birincisi Şehit Osman Ahmet İlkokulu oldu. A bölgesi erkekler birincisinin Mormenekşe İlkokulu olduğu elemelerde B bölgesi erkekler birincisi olarak Şehit Osman Ahmet İlkokulu elemeleri tamamladı.

Diğer bölgeler için yapılacak eleme yarışlarının ardından ferdi kulvarlı yarışacak sporcu olmaması halinde ilk sekiz içerisine girecek okullar finallerde yer almaya hak kazanacak. Olması halinde ise ilk yedi okul finallerde yarışabilecek.

Eleme yarışları sonunda oluşan genel puan sıralamaları şu şekilde:



Küçük Kız Gazimağusa A Bölgesi

1. Şht. İlker Karter İlkokulu 223 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 164 Puan

3. Yeniboğaziçi İlkokulu 134 Puan

4. Mehmetçik İlkokulu 88 Puan



Küçük Kız Gazimağusa B Bölgesi

1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 177 Puan

2. Neo Kids Mektebim İlkokulu 114 Puan

3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 84 Puan



Küçük Erkek Gazimağusa A Bölgesi

1. Mormenekşe İlkokulu 217 Puan

2. Yeniboğaziçi İlkokulu 198 Puan

3. Şht. İlker Karter İlkokulu 197 Puan



Küçük Erkek Gazimağusa B Bölgesi

1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 191 Puan

2. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 178 Puan

3. Neo Kids Mektebim İlkokulu 161 Puan

