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Mağusa bölge elemeleri tamamlandı

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Mağusa bölge elemeleri tamamlandı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-22 öğretim yılı Atletizm Küçükler Mağusa (A-B) Bölgesi eleme yarışları Atatürk Stadı’nda tamamlandı. İki gün süren elemeler iki grup halinde gerçekleştirilirken A bölgesi kızlar birincisi Şehit İlker Karter İlkokulu, B bölgesi kızlar birincisi Şehit Osman Ahmet İlkokulu oldu. A bölgesi erkekler birincisinin Mormenekşe İlkokulu olduğu elemelerde B bölgesi erkekler birincisi olarak Şehit Osman Ahmet İlkokulu elemeleri tamamladı.
Diğer bölgeler için yapılacak eleme yarışlarının ardından ferdi kulvarlı yarışacak sporcu olmaması halinde ilk sekiz içerisine girecek okullar finallerde yer almaya hak kazanacak. Olması halinde ise ilk yedi okul finallerde yarışabilecek.
Eleme yarışları sonunda oluşan genel puan sıralamaları şu şekilde:
 
Küçük Kız Gazimağusa A Bölgesi
1. Şht. İlker Karter İlkokulu   223 Puan
2. Mormenekşe İlkokulu         164 Puan
3. Yeniboğaziçi İlkokulu         134 Puan
4. Mehmetçik İlkokulu  88 Puan
 
Küçük Kız Gazimağusa B Bölgesi
1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu                 177 Puan
2. Neo Kids Mektebim İlkokulu       114 Puan
3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu       84 Puan
 
Küçük Erkek Gazimağusa A Bölgesi
1. Mormenekşe İlkokulu                  217 Puan
2. Yeniboğaziçi İlkokulu                  198 Puan
3. Şht. İlker Karter İlkokulu   197 Puan
 
Küçük Erkek Gazimağusa B Bölgesi
1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu        191 Puan
2. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu       178 Puan
3. Neo Kids Mektebim İlkokulu       161 Puan
 
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