İlkokullarda tüm finalistler belirlendi

Şampiyon Melekler İlkokul Atletizm Eleme Yarışları hafta başında yapılan Lefkoşa ve Mağusa bölge elemelerinin ardından yapılan Girne ve Güzelyurt eleme yarışları ile birlikte tüm finalistler belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Şampiyon Melekler İlkokul Atletizm Eleme Yarışları tamamlandı. Hafta başında Lefkoşa ve Mağusa bölge elemelerinin ardından Girne ve Güzelyurt eleme yarışları ile birlikte finallere katılma hakkı elde eden okullar belirlendi.

Atatürk Stadı’nda yer alan Girne ve Güzelyurt eleme yarışları sonunda Girne bölgesinde kızlarda 23 Nisan İlkokulu, erkeklerde Alsancak İlkokulu birinci olma başarısı gösterdi. Güzelyurt bölgesi kızlarda ve erkeklerde ise Güzelyurt Özgürlük İlkokulu çifte birincilik sevinci yaşadı.

İKİ GÜNDE REKORLAR KIRILDI

Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilen eleme yarışlarında iki rekor kırıldı. Yarışların ilk gününde daha önce 8.71 ile Ali Rüzgar Akkaya’ya ait 60 metre rekoru ilk olarak Necat British İlkokulu öğrencisi Martin Nze-Dadzie tarafından 8.55 ile kırıldı. Ardından Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi HadisonFunjieAchiriKengne 8.53 ile rekorun sahibi oldu. Yarışların ikinci gününde Kenge bu kez uzun atlama branşında 4.80’lik derecesi ile yeni rekorun sahibi oldu. Şampiyon Melekler Küçükler İlkokul Atletizm finalleri 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Girne ve Güzelyurt elemeleri sonunda ilk dört içerisine girerek kupa ile ödüllendirilen okullar ve finallere katılmaya hak kazanan okullar şu şekilde:



Girne Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

1. 23 Nisan İlkokulu 299 Puan

2. Şht. Hasan Cafer İlkokulu 268 Puan

3. Alsancak İlkokulu 251 Puan

4. Dikmen İlkokulu 232 Puan



Küçük Erkek Takım Sıralaması

1. Alsancak İlkokulu 249 Puan

2. Lapta İlkokulu 237 Puan

3. Karaoğlanoğlu İlkokulu 229 Puan

4. Necat British İlkokulu (Girne) 225 Puan



Güzelyurt Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 223 Puan

2. Kurtuluş İlkokulu 214 Puan

3. Serhatköy İlkokulu 159 Puan

4. Doğancı İlkokulu 100 Puan



Küçük Erkek Takım Sıralaması

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 297 Puan

2. Kurtuluş İlkokulu 248 Puan

3. Lefke İstiklal İlkokulu 204 Puan

4. Doğancı İlkokulu 140 Puan



Küçük Kız Genel Sıralama

1. 23 Nisan İlkokulu 299 Puan

2. Levent Primary İlkokulu 295 Puan

3. Yakın Doğu İlkokulu 273 Puan

4. Şht. Hasan Cafer İlkokulu 268 Puan

5. Gönyeli İlkokulu 254 Puan

6. Alsancak İlkokulu 251 Puan

7. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 251 Puan

8. Dikmen İlkokulu 232 Puan



Küçük Erkek Genel Sıralama

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 297 Puan

2. Yakın Doğu İlkokulu 250 Puan

3. Levent Primary İlkokulu 250 Puan

4. Alsancak İlkokulu 249 Puan

5. Kurtuluş İlkokulu 248 Puan

6. Lapta İlkokulu 237 Puan

7. Karaoğlanoğlu İlkokulu 229 Puan

8. Necat British İlkokulu (Girne) 225 Puan

