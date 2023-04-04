İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı

Lefkoşa bölgesi kızlarda Levent Primary İlkokulu, erkeklerde ise Yakın Doğu İlkokulu takım sıralamasında ilk basamakta yer alırken, Gazimağusa A bölgesi kızlarda Şht. İlker Karter İlkokulu, erkeklerde Yeniboğaziçi İlkokulu’nun birinci olduğu elemelerde, Gazimağusa B bölgesi kızlar ve erkeklerde Şht. Osman Ahmet İlkokulu çifte birincilik yaşadı



İlkokul atletizm yarışlarında 6-7 Nisan tarihlerinde de Girne ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışmaları Atatürk Stadı’nda yapılacak.

Lefkoşa ve Gazimağusa A-B bölgelerinde oluşan takım sıralamaları şu şekilde:



Lefkoşa Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

1. Levent Primary İlkokulu 295 Puan

2. Yakın Doğu İlkokulu 273 Puan

4. Gönyeli İlkokulu 254 Puan

3. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 251 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 217 Puan

6.Şht. Yalçın İlkokulu 182 Puan

7. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 174 Puan

8.Haspolat İlkokulu 139 Puan

9. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 62 Puan

10. Alayköy İlkokulu 50 Puan

11. TED İlkokulu 39 Puan



Küçük Erkek Takım Sıralaması

1. Yakın Doğu İlkokulu 250 Puan

2. Levent Primary İlkokulu 250 Puan

3.Şht. Tuncer İlkokulu 210 Puan

4. 9 Eylül İlkokulu 197 Puan

5. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 196 Puan

6. Gönyeli İlkokulu 171 Puan

7. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 140 Puan

8.Haspolat İlkokulu 132 Puan

9. Alayköy İlkokulu 123 Puan

10. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 118 Puan

11.Şht. Yalçın İlkokulu 108 Puan

12. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 78 Puan

13. TED İlkokulu 66 Puan

14.Şht. Mehmet Eray İlkokulu 30 Puan



Gazimağusa A Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

1.Şht. İlker Karter İlkokulu 220 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 180 Puan

3. Mustafa Kemal İlkokulu 147 Puan

4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 143 Puan

5.Yeniboğaziçi İlkokulu 140 Puan

6. Mehmetçik İlkokulu 77 Puan



Küçük Erkek Takım Sıralaması

1.Yeniboğaziçi İlkokulu 206 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 182 Puan

3.Şht. İlker Karter İlkokulu 180 Puan

4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 170 Puan

5. Mustafa Kemal İlkokulu 112 Puan



Gazimağusa B Bölgesi

Küçük Kızlar Takım Sıralaması

1.Şht. Osman Ahmet İlkokulu 197 Puan

2. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 195 Puan

4. Alasya İlkokulu 165 Puan

3.Polatpaşa İlkokulu 155 Puan

5. Neo Kids Mektebim İlkokulu 151 Puan

6. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 99Puan



Küçük Erkekler Takım Sıralaması

1.Şht. Osman Ahmet İlkokulu 200 Puan

2. Alasya İlkokulu 198 Puan

3. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 175 Puan

4.Polatpaşa İlkokulu 171 Puan

5. Neo Kids Mektebim İlkokulu 118 Puan

6. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 102 Puan

7. Beyarmudu İlkokulu 71 Puan



Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Şampiyon Melekler Küçükler Atletizm Lefkoşa ve Mağusa A-B Eleme Yarışları tamamlandı. İki gün süren yarışlar Atatürk Stadı’nda yapıldı. Lefkoşa bölgesi kızlarda Levent Primary İlkokulu, erkeklerde ise Yakın Doğu İlkokulu takım sıralamasında ilk basamakta yer aldı. Gazimağusa A bölgesi kızlarda Şht. İlker Karter İlkokulu, erkeklerde Yeniboğaziçi İlkokulu’nun birinci olduğu elemelerde, Gazimağusa B bölgesi kızlar ve erkeklerde Şht. Osman Ahmet İlkokulu çifte birincilik yaşadı.İlkokul atletizm yarışlarında 6-7 Nisan tarihlerinde de Girne ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışmaları Atatürk Stadı’nda yapılacak.Lefkoşa ve Gazimağusa A-B bölgelerinde oluşan takım sıralamaları şu şekilde: 1. Levent Primary İlkokulu 295 Puan2. Yakın Doğu İlkokulu 273 Puan4. Gönyeli İlkokulu 254 Puan3. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 251 Puan5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 217 Puan6.Şht. Yalçın İlkokulu 182 Puan7. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 174 Puan8.Haspolat İlkokulu 139 Puan9. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 62 Puan10. Alayköy İlkokulu 50 Puan11. TED İlkokulu 39 Puan1. Yakın Doğu İlkokulu 250 Puan2. Levent Primary İlkokulu 250 Puan3.Şht. Tuncer İlkokulu 210 Puan4. 9 Eylül İlkokulu 197 Puan5. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 196 Puan6. Gönyeli İlkokulu 171 Puan7. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 140 Puan8.Haspolat İlkokulu 132 Puan9. Alayköy İlkokulu 123 Puan10. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 118 Puan11.Şht. Yalçın İlkokulu 108 Puan12. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 78 Puan13. TED İlkokulu 66 Puan14.Şht. Mehmet Eray İlkokulu 30 Puan1.Şht. İlker Karter İlkokulu 220 Puan2. Mormenekşe İlkokulu 180 Puan3. Mustafa Kemal İlkokulu 147 Puan4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 143 Puan5.Yeniboğaziçi İlkokulu 140 Puan6. Mehmetçik İlkokulu 77 Puan1.Yeniboğaziçi İlkokulu 206 Puan2. Mormenekşe İlkokulu 182 Puan3.Şht. İlker Karter İlkokulu 180 Puan4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 170 Puan5. Mustafa Kemal İlkokulu 112 Puan1.Şht. Osman Ahmet İlkokulu 197 Puan2. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 195 Puan4. Alasya İlkokulu 165 Puan3.Polatpaşa İlkokulu 155 Puan5. Neo Kids Mektebim İlkokulu 151 Puan6. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 99Puan1.Şht. Osman Ahmet İlkokulu 200 Puan2. Alasya İlkokulu 198 Puan3. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 175 Puan4.Polatpaşa İlkokulu 171 Puan5. Neo Kids Mektebim İlkokulu 118 Puan6. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 102 Puan7. Beyarmudu İlkokulu 71 Puan