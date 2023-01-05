İlk gün yarışları tamamlandı

Atletizmde KKTC Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası başladı

U14 KIZLAR

U16 KIZLAR

U18 KIZLAR

U20 KIZLAR

BÜYÜK KADINLAR

U14 ERKEKLER

U16 ERKEKLER

U20 ERKEKLER

BÜYÜK ERKEKLER

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası başladı. U14, U16, U18, U20 ve büyükler kategorilerinde yapılan şampiyona Atatürk Stadı’nda yer alıyor. Büyükler kategorisi lig şeklinde iki ayak halinde düzenlenen şampiyonada, alt yaş grupları federasyon seçme yarışları olarak gerçekleştiriliyor. 6 Ocak Cuma günü yapılacak yarışlarla sona erecek şampiyonanın ilk gün yarışlarında elde edilen sonuçlar şu şekilde:1. Gülten Güç 9.582. Birsen Koryiğit 9.691. Ela Boransel 16.632. Mira Türk 17.351. Laren Seren 8.442. Taranom Molouk 9.143. Berra Çokdal 9.444. Irmak Yıltay 9.945. Nepal Kansay 10.341. TaranomMolouk 15.301. Ada Kafa 1:05.801. Alisa Güçlü 17.842. Ela Erdil 12.151. Beren Çokdal 8.711. Aslıhan Kandil 13.151. Rüya Sezai 1:21.941. Ecem Nehir Çelik 10.271. Azra Kızılbora 9.221. Bossan Akmamedova 19.901. Yağmur Bozoğlan 1:01.911. Sefanur Şahin (DAÜ) 13.941. Şafak Oy 1:34.362. Narin Sevim 1:17.341. Merve Çubuk (DAÜ) 16.101. Şafak Oy (DAÜ) 16.101. Uğur Soyak 9.192. Ali Yücel 9.313. Erol Belge 9.434. Osman Demirvural 9.635. Baran Başaran 10.056. Pars Belge 10.141. Uğur Soyak 15.061. Kaan Öztürk 4.881. Efe Kaptan 8.052. Deren Derviş 8.451. Efe Eriç 12.792. Çağatay Çiftçi 14.811. Çağatay Çiftçi 1.5060 metre1. Turgut Çelikoğlu 7.902. Mehmetcan Seyitler 7.971. Gürsu Gülerler 15.862. Efe Meriç 19.233. Zübeyr Durmaz 19.521. Halil Kim 1:05.801. Taygun Derviş 7.222. Seyran Atjanov 7.411. Eray Yücedağ (DAÜ) 19.091. Demirhan Yüzüak (DAÜ) 55.051. Eray Yücedağ (DAÜ) 1.501. Coşkun Cumaoğulları (DAÜ) 5.922. Eray Yücedağ (DAÜ) 5.521. Kemal Bilgehan (DAÜ) 11.112. Tolga Sağır 9.87