İlk gün yarışları tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası başladı. U14, U16, U18, U20 ve büyükler kategorilerinde yapılan şampiyona Atatürk Stadı’nda yer alıyor. Büyükler kategorisi lig şeklinde iki ayak halinde düzenlenen şampiyonada, alt yaş grupları federasyon seçme yarışları olarak gerçekleştiriliyor. 6 Ocak Cuma günü yapılacak yarışlarla sona erecek şampiyonanın ilk gün yarışlarında elde edilen sonuçlar şu şekilde:
U14 KIZLAR
60 metre
1. Gülten Güç 9.58
2. Birsen Koryiğit 9.69
100 metre
1. Ela Boransel 16.63
2. Mira Türk 17.35
U16 KIZLAR
60 metre
1. Laren Seren 8.44
2. Taranom Molouk 9.14
3. Berra Çokdal 9.44
4. Irmak Yıltay 9.94
5. Nepal Kansay 10.34
100 metre
1. TaranomMolouk 15.30
400 metre
1. Ada Kafa 1:05.80
Cirit atma
1. Alisa Güçlü 17.84
2. Ela Erdil 12.15
U18 KIZLAR
60 metre
1. Beren Çokdal 8.71
100 metre
1. Aslıhan Kandil 13.15
400 metre
1. Rüya Sezai 1:21.94
Üç adım atlama
1. Ecem Nehir Çelik 10.27
U20 KIZLAR
60 metre
1. Azra Kızılbora 9.22
100 metre engelli
1. Bossan Akmamedova 19.90
400 metre
1. Yağmur Bozoğlan 1:01.91
BÜYÜK KADINLAR
100 metre
1. Sefanur Şahin (DAÜ) 13.94
400 metre
1. Şafak Oy 1:34.36
2. Narin Sevim 1:17.34
Disk atma
1. Merve Çubuk (DAÜ) 16.10
Cirit atma
1. Şafak Oy (DAÜ) 16.10
U14 ERKEKLER
60 metre
1. Uğur Soyak 9.19
2. Ali Yücel 9.31
3. Erol Belge 9.43
4. Osman Demirvural 9.63
5. Baran Başaran 10.05
6. Pars Belge 10.14
100 metre
1. Uğur Soyak 15.06
Uzun atlama
1. Kaan Öztürk 4.88
U16 ERKEKLER
60 metre
1. Efe Kaptan 8.05
2. Deren Derviş 8.45
100 metre
1. Efe Eriç 12.79
2. Çağatay Çiftçi 14.81
YÜKSEK ATLAMA
1. Çağatay Çiftçi 1.50
U18 Erkekler
60 metre
1. Turgut Çelikoğlu 7.90
2. Mehmetcan Seyitler 7.97
110 metre engelli
1. Gürsu Gülerler 15.86
2. Efe Meriç 19.23
3. Zübeyr Durmaz 19.52
400 metre
1. Halil Kim 1:05.80
U20 ERKEKLER
60 metre
1. Taygun Derviş 7.22
2. Seyran Atjanov 7.41
BÜYÜK ERKEKLER
110 metre engelli
1. Eray Yücedağ (DAÜ) 19.09
400 metre
1. Demirhan Yüzüak (DAÜ) 55.05
Yüksek atlama
1. Eray Yücedağ (DAÜ) 1.50
Uzun atlama
1. Coşkun Cumaoğulları (DAÜ) 5.92
2. Eray Yücedağ (DAÜ) 5.52
Gülle atma
1. Kemal Bilgehan (DAÜ) 11.11
2. Tolga Sağır 9.87
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