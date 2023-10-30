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Hakan Tazegül 100. Yıl Cumhuriyet Yol Koşusu birincisi

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Kocaeli’nde gerçekleştirilen 100. Yıl Cumhuriyet yol koşusuna 2 bin 208 kişi katılırken, ülkemizin başarılı atleti Hakan Tazegül 40-44 yaş gurubunda Türkiye genelinde 1.ci oldu

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Hakan Tazegül 100. Yıl Cumhuriyet Yol Koşusu birincisi
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Türkiye’nin Kocaeli ilinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet yol koşusu yapıldı.
Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'i coşkuyla kutlamak için etkinliklerin düzenlendiği Kocaeli 100. Yıl Cumhuriyet yol koşusuna 2 bin 208 kişi katıldı. Cumhuriyet Koşusu, 1 kilometrelik çocuk maratonu, 3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenen koşuya bu yıl da katılım yoğun oldu. Toplam 2 bin 208 kişinin katıldığı maratonda genç, yaşlı, gazi, engelli ve engelsiz çok sayıda vatandaşlar katıldı.
TAZEGÜL BİRİNCİ, KURT ÜÇÜNCÜ
Türkiye’de Kocaeli 100. Yıl Cumhuriyet 10 kilometre yol koşusuna katılan ülkemizin başarılı atletleri Hakan Tazegül ve Eser Kurt önemli dereceler elde etti. Kocaeli 100. Yıl Cumhuriyet 10 kilometre yol koşusunda Ülkemizin başarılı atletlerinden Hakan Tazegül 40-44 yaş gurubunda Türkiye genelinde 1.ci oldu. Yine aynı yaş grubunda (40-44) yarışan diğer atletimiz Eser Kurt ise üçüncü olarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsi ettiler.
Bu anlamlı ve güzel günde Kocaeli'nde düzenlenen 100.cü yıl Cumhuriyet Yol Koşusunda 10 Km de 40-44 yaş gurubunda katılarak birinci olan başarılı atletimiz Hakan Tazegül, Cumhuriyeti'mizin 100. yılında bize Cumhuriyeti emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle andıklarını ifade etti. 
 
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