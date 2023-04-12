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Girne Yarı Maraton için başvurular 29 Nisan’a kadar

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Girne Yarı Maraton için başvurular 29 Nisan’a kadar
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PashaGroup Girne Yarı Maratonu için başvurular 29 Nisan’a kadar kabul edilecek.
Girne Belediyesi Maraton Komitesi’nin açıklamasına göre, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan PashaGroup Girne Yarı Maratonu’nda toplam 200 bin TL ödül dağıtılacak.
Açıklamaya göre, 10 ve 21 kilometre koşular için başvurular 29 Nisan’a kadar kabul edilecek, 3 kilometre koşusu için yarış günü da etkinlik alanında başvuru kabul edilecek.
Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde start verilecek olan PashaGroup Girne Yarı Maratonu 9 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.
Açıklamaya göre, başvurular 10 km ve 21 km kategorileri için www.alivex.com üzerinden, 3 km halk koşusu için ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Girne Muhtarlıkları ve gezici kayıt ekipleri tarafından kabul edilecek.
 
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