GAÜ’de Cumhuriyet için koştular

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Koordinatörlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Koşusu” Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yıl dönümünde, GAÜ’de gerçekleşti.
Cumhuriyet Koşusuna, GAÜ akademisyenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım gösterdi. GAÜ Lympic’te başlayan koşuda çekişmeli anlar yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet koşusuna genç, yaşlı ve çeşitli uyruklardan birçok kişi ilgi gösterirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Yıl
Koşu sonunda dereceye giren isimler ise şu şekilde;
15-25 yaş: Erkek 1. Ali Rüştü 2. Volga Arslan 3. Zekeriya Mahmudi
26-35 yaş: Erkek 1. Erim Debreli 2. Mehmet Bebek
36-45 yaş: Erkek 1. Ozan Onur Erdoğan
46-55 yaş: Erkek 1. Fikret Akgüç, Kadın 1. Gülay Asici
55 ve üstü yaş: Erkek 1. İbrahim Osman 2. Mustafa Ferit Acar 3. Sadık Akyar, Kadın 1. Kadriye Debreli
GAÜ 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu sonunda dereceye girenlere madalyaları GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Sadık Akyar, GAÜ Spor ve Rekreasyon Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar ve GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün tarafından sahiplerine verildi.
Ayrıca koşusonunda, Atletizm Federasyonu’na, 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’na olan katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
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