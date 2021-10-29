GAÜ’de Cumhuriyet için koştular

Girne Amerikan Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Koşusu”, genç – yaşlı çeşitli uyruklardan kişilerin katılımıyla gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Koordinatörlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Koşusu” Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yıl dönümünde, GAÜ’de gerçekleşti.

Cumhuriyet Koşusuna, GAÜ akademisyenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım gösterdi. GAÜ Lympic’te başlayan koşuda çekişmeli anlar yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet koşusuna genç, yaşlı ve çeşitli uyruklardan birçok kişi ilgi gösterirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Yıl

Koşu sonunda dereceye giren isimler ise şu şekilde;

15-25 yaş: Erkek 1. Ali Rüştü 2. Volga Arslan 3. Zekeriya Mahmudi

26-35 yaş: Erkek 1. Erim Debreli 2. Mehmet Bebek

36-45 yaş: Erkek 1. Ozan Onur Erdoğan

46-55 yaş: Erkek 1. Fikret Akgüç, Kadın 1. Gülay Asici

55 ve üstü yaş: Erkek 1. İbrahim Osman 2. Mustafa Ferit Acar 3. Sadık Akyar, Kadın 1. Kadriye Debreli

GAÜ 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu sonunda dereceye girenlere madalyaları GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Sadık Akyar, GAÜ Spor ve Rekreasyon Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar ve GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün tarafından sahiplerine verildi.

Ayrıca koşusonunda, Atletizm Federasyonu’na, 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’na olan katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

