Eski atletlerden Ayten Berkalp de Lefkoşa Maratonu’nda yer alacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, toplumsal yaşam, toplum sağlığı ile bürokrasi ve spor alanında ülkemize çok değerli katkılarda bulunmuş olan Dr. Ayten Salih Berkalp ile görüştü. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Fenerbahçe Kadın Voleybol, Basketbol ve Atletizm takımları kurucularından olan ve 1970’te Kıbrıs’ta ilk ve tek kadın Futbol Kulüp Başkanı olan Ayten Salih Berkalp’iLTB’de ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

HARMANCI: “ŞAMPİYONLARIMIZ İÇİN SÖZ VERDİK”

Harmancı, “Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl sadece Lefkoşa değil bu memleket için bir söz veriyoruz. Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkemize kazandırmak, şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için düzenlediğimiz Lefkoşa Maratonu’nda Ayten Salih Berkalp’in de yer alacak olması çok değerli ve anlamlıdır.” dedi. Harmancı, Dr. Ayten Berkalp’a, Lefkoşa Maratonu 0008 göğüs numarasını takdim etti.

BERKALP: “ŞAMPİYONLARIMIZ ADINA YAPILACAK BÖYLESİ ANLAMLI BİR ETKİNLİKTE YER ALMAK BÜYÜK BİR ONURDUR”

Berkalp da görüşmede, LTB’nin düzenlediği ve yıllardır çok anlamlı amaçlar için koşulan Lefkoşa Maratonu’nu takip ve takdir ettiğini söyleyerek Başkan Harmancı’ya böylesi bir Maratonu sürdürüp gelenekselleştirdiği için teşekkür etti. Ayten Berkalp, “Başkanın maratonda yer alma teklifini memnuniyetle kabul ettim. Şampiyonlarımız adına yapılacak böylesi anlamlı bir etkinlikte yer almak büyük bir onurdur. Beni de bu etkinliğin bir parçası olarak düşündükleri için LTB’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

